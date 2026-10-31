Рас-эль-Хайма запустила зону испытаний беспилотных авто — The National

Эмират Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах представил концепцию автономной мобильности и специальную зону для испытаний беспилотных транспортных средств. Инициативу запустило транспортное управление Рас-эль-Хаймы Rakta совместно с девелопером RAK Properties, сообщает The National.

Презентация состоялась в отеле InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa при участии правителя Рас-эль-Хаймы шейха Сауда бин Сакра Аль-Касими. Он назвал развитие системы автономной мобильности важным этапом на пути эмирата к более технологичному и устойчивому будущему.

Зона для оценки безопасности

Зона испытаний автономных транспортных средств должна обеспечить специально отведенную среду для оценки их эффективности и безопасности. Проект также призван повысить готовность Рас-эль-Хаймы к привлечению международных специализированных компаний и способствовать развитию умных и устойчивых транспортных решений.

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Во время церемонии Rakta заключила 10 партнерских соглашений с государственными учреждениями, профильными компаниями, университетами, академическими и исследовательскими институтами. Эти договоренности касаются сотрудничества в разработке и тестировании технологий автономного транспорта, а также научных исследований.

Продолжение текущих испытаний

Новые инициативы развивают уже существующие испытания в эмирате: на острове Аль-Марджан тестируют автономные автобусы Robobus, а в районе Аль-Даит-Саут расширили испытания роботакси. По данным издания, власти Рас-эль-Хаймы рассматривают автономный транспорт как часть плана по развитию современной транспортной системы, повышению конкурентоспособности и привлечению инвестиций.

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