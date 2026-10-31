哈伊马角启动自动驾驶汽车测试区——《国民报》

阿拉伯联合酋长国哈伊马角酋长国发布了自动驾驶出行框架，并设立了自动驾驶车辆专用测试区。该倡议由哈伊马角交通管理局 Rakta 与开发商 RAK Properties 共同启动，《国民报》报道。

发布会在 InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa 酒店举行，哈伊马角统治者谢赫·沙特·本·萨克尔·卡西米出席。他称，发展自动驾驶出行系统是该酋长国迈向更加科技化和可持续未来的重要里程碑。

安全评估测试区

自动驾驶车辆测试区将提供专门划定的环境，用于评估其性能和安全性。该项目还旨在提高哈伊马角吸引国际专业公司的准备程度，并促进智能和可持续交通解决方案的发展。

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在仪式期间，Rakta 与政府机构、专业公司、大学、学术及研究机构签署了10项合作协议。这些协议涉及在自动驾驶交通技术开发和测试以及科学研究方面的合作。

延续现有测试

新举措是在该酋长国已有测试的基础上推进：阿尔马里安岛正在测试 Robobus 自动驾驶巴士，阿尔代特南部地区则扩大了自动驾驶出租车测试。据该报报道，哈伊马角当局将自动驾驶交通视为发展现代交通系统、提升竞争力和吸引投资计划的一部分。

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