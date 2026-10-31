Ras al-Chajma uruchomiła strefę testów pojazdów autonomicznych — The National

Emirat Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaprezentował koncepcję autonomicznej mobilności oraz specjalną strefę do testowania pojazdów bezzałogowych. Inicjatywę uruchomił urząd transportu Ras al-Chajmy Rakta wspólnie z deweloperem RAK Properties, informuje The National.

Prezentacja odbyła się w hotelu InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa z udziałem władcy Ras al-Chajmy, szejka Sauda bin Sakra Al-Kasimiego. Nazwał on rozwój systemu autonomicznej mobilności ważnym etapem na drodze emiratu ku bardziej zaawansowanej technologicznie i zrównoważonej przyszłości.

Strefa oceny bezpieczeństwa

Strefa testów pojazdów autonomicznych ma zapewnić specjalnie wyznaczone środowisko do oceny ich skuteczności i bezpieczeństwa. Projekt ma również zwiększyć gotowość Ras al-Chajmy do przyciągania międzynarodowych wyspecjalizowanych firm oraz wspierać rozwój inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych.

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Podczas ceremonii Rakta zawarła 10 umów partnerskich z instytucjami państwowymi, firmami branżowymi, uniwersytetami, instytucjami akademickimi i badawczymi. Porozumienia te dotyczą współpracy przy opracowywaniu i testowaniu technologii autonomicznego transportu, a także badań naukowych.

Kontynuacja trwających testów

Nowe inicjatywy rozwijają już prowadzone w emiracie testy: na wyspie Al Marjan testowane są autonomiczne autobusy Robobus, a w rejonie Al Dait South rozszerzono próby robotaksówek. Według publikacji władze Ras al-Chajmy postrzegają autonomiczny transport jako część planu rozwoju nowoczesnego systemu transportowego, zwiększenia konkurencyjności i przyciągania inwestycji.

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