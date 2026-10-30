Провост Шнелль подав у відставку після висновків щодо використання ШІ — Ars Technica

У США провост Дартмутського коледжу Сантьяго Шнелль подав у відставку після того, як дорадчий комітет встановив, що він не розкрив значне використання штучного інтелекту в науковій статті та колонці для The Washington Post. Видавці вимагали повідомляти про таке використання, повідомляє Ars Technica.

Перевірка використання ШІ

Комітет зазначив недостатню співпрацю Шнелля під час перевірки. Він передав робочий ноутбук Дартмутського коледжу, однак не надав журналів особистих облікових записів великих мовних моделей, пов’язаних із текстами, які перевіряли. Також Шнелль не погодився на зустріч із комітетом.

Водночас комітет отримав доступ до корпоративного облікового запису Claude, яким Шнелль користувався через коледж. З журналів випливає, що він застосовував модель для редагування наукових робіт, пошуку та виправлення помилок у коді, а також редагування або створення ілюстрацій. Зокрема, він просив Claude оцінити рукопис як профільний рецензент, а в іншому випадку — внести виправлення до файлів TeX і репозиторію.

Пояснення Шнелля

Шнелль раніше заявляв, що використовував чатботи як редакторський інструмент і співрозмовника для обговорення ідей — для уточнення аргументів, перевірки граматики та поліпшення ясності формулювань. За його словами, він не усвідомлював, що таке ШІ-асистоване редагування необхідно розкривати академічному журналу.

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Водночас комітет заявив, що публічні пояснення Шнелля могли применшувати характер його фактичного використання ШІ. У журналах Claude також зафіксовано, що він завантажив рукопис майбутньої статті та попросив модель визначити, чи містить текст ознаки написання ШІ. Пізніше він подав переглянуту версію, яка враховувала запропоновані моделлю зміни.

У вересневій роботі про інструменти виявлення ШІ-текстів Шнелль докладно описував власну взаємодію з GPT-5.6 Pro, GPT-5.6 Sol і Claude Fable 5.1. Він зазначав, що моделі допомагали з ранніми чернетками, пошуком літератури, редагуванням і критичною перевіркою рукопису, але остаточні рішення щодо змісту, джерел, структури та формулювань ухвалював сам.

Президентка Дартмутського коледжу Сіан Лія Білок, оголошуючи про відставку Шнелля, наголосила на важливості прозорості та людського судження, які керівники мають демонструвати студентам і науковцям.

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