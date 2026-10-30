印度将NVS-03导航卫星送入轨道——Space.com

印度于10月30日使用GSLV Mark II运载火箭成功发射NVS-03导航卫星。发射于美国东部时间14时21分进行，即GMT时间18时21分、印度标准时间23时51分。据Space.com报道，发射约30分钟后，印度空间研究组织（ISRO）表示，该卫星已进入预定的地球同步转移轨道。

第三颗新一代卫星

NVS-03成为为印度Navigation with Indian Constellation，即NavIC系统发射的第三颗新一代卫星。该系统是美国GPS的区域性对应系统，旨在为印度以及该国境外约1,500公里范围内的地区提供定位、导航和授时服务。

目前，NavIC星座拥有三颗完全运行的卫星，而该系统提供此类服务需要四颗卫星。发射后，NVS-03还必须经过投入运行和系统检查阶段。

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GSLV Mark II第十四次发射

此次发射是高52米的三级GSLV Mark II火箭第14次发射。其14次发射中有12次成功。GSLV Mark II首次发射于2010年进行。该运载火箭的前一版本GSLV Mark I进行了六次发射，其中两次失败。

NVS-03也成为2026年从印度境内进行的第四次轨道发射，以及ISRO进行的第三次发射。另一次发射于7月由私营公司Skyroot Aerospace实施；据Space.com称，该公司当时成为首家成功进入轨道的印度公司。

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