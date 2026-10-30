Индия вывела на орбиту навигационный спутник NVS-03 — Space.com

Индия 30 октября успешно запустила навигационный спутник NVS-03 ракетой-носителем GSLV Mark II. Старт состоялся с Космического центра имени Сатиша Дхавана в 14:21 по восточному времени США, или в 18:21 GMT и 23:51 по индийскому стандартному времени. Как сообщает Space.com, примерно через 30 минут после старта Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила, что спутник выведен на запланированную геопереходную орбиту.

Третий спутник нового поколения

NVS-03 стал третьим спутником нового поколения, запущенным для индийской системы Navigation with Indian Constellation, или NavIC. Это региональный аналог американской GPS, предназначенный для предоставления услуг определения местоположения, навигации и синхронизации времени в Индии и в регионе примерно до 1 500 километров за пределами страны.

Сейчас группировка NavIC имеет три полностью работоспособных спутника, тогда как для предоставления таких услуг системе необходимы четыре. После запуска NVS-03 должен пройти этап ввода в эксплуатацию и проверки систем.

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Четырнадцатый старт GSLV Mark II

Этот запуск стал 14-м для трехступенчатой ракеты GSLV Mark II высотой 52 метра. Успешными были 12 из 14 ее стартов. Первый запуск GSLV Mark II состоялся в 2010 году. Предыдущая версия носителя, GSLV Mark I, осуществила шесть запусков, два из которых завершились неудачей.

NVS-03 также стал четвертым орбитальным запуском с территории Индии в 2026 году и третьим, проведенным ISRO. Еще один запуск в июле осуществила частная компания Skyroot Aerospace, которая, по данным Space.com, тогда стала первой индийской компанией, успешно достигшей орбиты.

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