Indie wyniosły na orbitę satelitę nawigacyjnego NVS-03 — Space.com

Indie 30 października pomyślnie wystrzeliły satelitę nawigacyjnego NVS-03 za pomocą rakiety nośnej GSLV Mark II. Start odbył się z Centrum Kosmicznego im. Satisha Dhawana o 14:21 czasu wschodniego USA, czyli o 18:21 GMT i 23:51 indyjskiego czasu standardowego. Jak podaje Space.com, około 30 minut po starcie Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) poinformowała, że satelita został umieszczony na zaplanowanej geostacjonarnej orbicie transferowej.

Trzeci satelita nowej generacji

NVS-03 stał się trzecim satelitą nowej generacji wystrzelonym dla indyjskiego systemu Navigation with Indian Constellation, czyli NavIC. Jest to regionalny odpowiednik amerykańskiego GPS, przeznaczony do świadczenia usług określania położenia, nawigacji i synchronizacji czasu w Indiach oraz w regionie sięgającym około 1 500 kilometrów poza granice kraju.

Konstelacja NavIC ma obecnie trzy w pełni sprawne satelity, podczas gdy system potrzebuje czterech, aby świadczyć takie usługi. Po starcie NVS-03 musi przejść etap uruchomienia oraz kontroli systemów.

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Czternasty start GSLV Mark II

Ten start był 14. startem trzystopniowej rakiety GSLV Mark II o wysokości 52 metrów. Udanych było 12 z jej 14 startów. Pierwszy start GSLV Mark II odbył się w 2010 roku. Poprzednia wersja nośnika, GSLV Mark I, wykonała sześć startów, z których dwa zakończyły się niepowodzeniem.

NVS-03 stał się również czwartym startem orbitalnym z terytorium Indii w 2026 roku i trzecim przeprowadzonym przez ISRO. Kolejny start w lipcu przeprowadziła prywatna firma Skyroot Aerospace, która, według Space.com, została wówczas pierwszą indyjską firmą, która z powodzeniem osiągnęła orbitę.

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