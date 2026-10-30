美国总统唐纳德·特朗普表示，其政府正在核查价值63亿美元的加密货币交易所币安黑客攻击事件。在椭圆形办公室回答有关朝鲜团体可能参与的问题时，他说，美国目前尚不清楚此事，但正在研究情况，The Hill报道。

朝鲜黑客的说法

分析公司TRM Labs和Chainalysis认为，与朝鲜有关联的网络犯罪团伙TraderTraitor可能是此次攻击的幕后黑手。TRM Labs指出，币安被黑事件的多个方面与此前被归咎于朝鲜的事件相符，其中包括去年价值15亿美元的Bybit加密货币交易所被黑事件。

TRM Labs的数据显示，资金于周四下午开始从币安钱包转移。转账通过XRP Ledger、Ethereum、Bitcoin、Tron、Solana等区块链网络进行；相当大一部分交易在20分钟内完成。

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币安的回应

币安在事件发生后暂停了充值和提现。加密货币公司还冻结了约30亿美元与此次黑客攻击有关的资产。币安表示，将承担与该事件有关的所有损失。

币安联席首席执行官理查德·滕在X上发布的视频中，感谢合作伙伴迅速冻结资产，并表示公司正与执法机构合作。他还向用户保证，交易所正在努力解决这一情况并赔偿损失。

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