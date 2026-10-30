Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проверяет взлом криптовалютной биржи Binance на $6,3 млрд. Отвечая в Овальном кабинете на вопрос о возможной причастности северокорейской группировки, он сказал, что США пока этого не знают, но изучают ситуацию, сообщает The Hill.

Версия о северокорейских хакерах

Аналитические компании TRM Labs и Chainalysis считают, что за атакой может стоять связанная с Северной Кореей киберпреступная группировка TraderTraitor. TRM Labs отметила, что несколько аспектов взлома Binance совпадают с предыдущими инцидентами, которые связывали с Северной Кореей, в том числе со взломом криптобиржи Bybit на $1,5 млрд в прошлом году.

По данным TRM Labs, средства начали перемещать с кошельков Binance в четверг после обеда. Переводы осуществлялись через сети XRP Ledger, Ethereum, Bitcoin, Tron, Solana и другие блокчейны; значительная часть операций произошла в течение 20 минут.

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Реакция Binance

Binance приостановила депозиты и вывод средств после инцидента. Криптокомпании также заморозили около $3 млрд активов, связанных со взломом. В Binance заявили, что покроют все убытки, связанные с инцидентом.

Согенеральный директор Binance Ричард Тен в видео, опубликованном в X, поблагодарил партнеров за оперативную заморозку активов и сообщил о сотрудничестве компании с правоохранительными органами. Он также заверил пользователей, что биржа работает над урегулированием ситуации и возмещением убытков.

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