Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że jego administracja sprawdza włamanie do giełdy kryptowalut Binance na 6,3 mld dolarów. Odpowiadając w Gabinecie Owalnym na pytanie o możliwy udział północnokoreańskiej grupy, powiedział, że USA jeszcze tego nie wiedzą, ale badają sytuację, informuje The Hill.

Teoria o północnokoreańskich hakerach

Firmy analityczne TRM Labs i Chainalysis uważają, że za atakiem może stać powiązana z Koreą Północną cyberprzestępcza grupa TraderTraitor. TRM Labs wskazała, że kilka aspektów włamania do Binance jest zbieżnych z wcześniejszymi incydentami wiązanymi z Koreą Północną, w tym z ubiegłorocznym włamaniem do giełdy kryptowalut Bybit na 1,5 mld dolarów.

Według TRM Labs środki zaczęły być przenoszone z portfeli Binance w czwartek po południu. Transfery przeprowadzano za pośrednictwem sieci XRP Ledger, Ethereum, Bitcoin, Tron, Solana i innych blockchainów; znaczna część transakcji nastąpiła w ciągu 20 minut.

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Reakcja Binance

Binance zawiesiła wpłaty i wypłaty po incydencie. Firmy kryptowalutowe zamroziły również około 3 mld dolarów aktywów powiązanych z włamaniem. Binance oświadczyła, że pokryje wszystkie straty związane z incydentem.

Współdyrektor generalny Binance Richard Teng w nagraniu opublikowanym na X podziękował partnerom za szybkie zamrożenie aktywów i poinformował o współpracy firmy z organami ścigania. Zapewnił też użytkowników, że giełda pracuje nad uregulowaniem sytuacji i zrekompensowaniem strat.

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