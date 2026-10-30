富士胶片将投资约100亿日元，即约6300万美元，用于扩大其位于小田原市的Kanagawa Factory的数据存储磁带生产。与2025财年水平相比，产能计划提高至五倍，Ars Technica报道。

投资持续至2028年

该项目将在2026至2028财年实施。资金将用于扩大生产并招聘更多员工。这些产能将主要用于生产最新一代FUJIFILM LTO Ultrium10磁带。

富士胶片称，这笔支出是该公司在LTO磁带生产专用产能方面规模最大的投资。该公司将不断增长的归档需求与生成式人工智能的普及联系起来，并认为后者正在导致全球数据量呈指数级增长。

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归档与数据保护

大型云服务提供商和数据中心运营商正在扩大磁带在大量信息备份存储中的使用。富士胶片指出，这种介质能够以相对较低的成本存储大量数据。

磁带盒可以在物理上与网络断开，并单独存放——放在抽屉、安全存储设施或其他房间内。该公司指出，这种方法可能是数据抵御网络威胁，尤其是勒索软件的最后一道保护层。

富士胶片自20世纪50年代起就将磁带作为数据存储介质使用，并于2000年推出首款LTO Ultrium磁带。2025年，该公司推出LTO Ultrium10，采用所谓的细小混合磁性颗粒，结合了钡铁氧体和锶铁氧体。

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