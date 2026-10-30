Fujifilm inwestuje około 10 mld jenów, czyli około 63 mln dolarów, w rozszerzenie produkcji taśm magnetycznych do przechowywania danych w zakładzie Kanagawa Factory w Odawarze. Moce produkcyjne mają wzrosnąć pięciokrotnie w porównaniu z poziomem roku fiskalnego 2025, podaje Ars Technica.

Inwestycje do 2028 roku

Projekt będzie realizowany w latach fiskalnych 2026–2028. Środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie produkcji i zatrudnienie dodatkowego personelu. W tych zakładach będą produkowane przede wszystkim taśmy najnowszej generacji FUJIFILM LTO Ultrium10.

Fujifilm określił te wydatki jako największą inwestycję firmy w wyspecjalizowane moce produkcyjne taśm LTO. Spółka wiąże rosnące zapotrzebowanie na archiwizację z upowszechnieniem generatywnej sztucznej inteligencji, która, według jej oceny, powoduje wykładniczy wzrost globalnych wolumenów danych.

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Archiwizacja i ochrona danych

Duzi dostawcy usług chmurowych i operatorzy centrów danych rozszerzają wykorzystanie taśm magnetycznych do zapasowego przechowywania znacznych ilości informacji. Fujifilm wskazuje, że nośnik ten umożliwia przechowywanie dużych wolumenów danych przy relatywnie niskich kosztach.

Kasety z taśmą można fizycznie odłączyć od sieci i przechowywać osobno — w szufladzie, zabezpieczonym magazynie lub innym pomieszczeniu. Firma zwraca uwagę, że takie podejście może stanowić ostatni poziom ochrony danych przed zagrożeniami cybernetycznymi, w tym oprogramowaniem wymuszającym okup.

Fujifilm pracuje z taśmami magnetycznymi jako nośnikami danych od lat 50. XX wieku, a pierwszą taśmę LTO Ultrium wypuścił w 2000 roku. W 2025 roku firma zaprezentowała LTO Ultrium10 z tak zwanymi drobnymi hybrydowymi cząstkami magnetycznymi, które łączą ferryt baru i ferryt strontu.

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