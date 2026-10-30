Fujifilm инвестирует около 10 млрд иен, или примерно 63 млн долларов, в расширение производства магнитных лент для хранения данных на предприятии Kanagawa Factory в Одаваре. Производственные мощности планируется увеличить впятеро по сравнению с уровнем 2025 финансового года, сообщает Ars Technica.

Инвестиции до 2028 года

Проект будут реализовывать в 2026–2028 финансовых годах. Средства направят на расширение производства и привлечение дополнительного персонала. Преимущественно на этих мощностях будут выпускать ленты последнего поколения FUJIFILM LTO Ultrium10.

В Fujifilm назвали эти расходы крупнейшей инвестицией компании в специализированные мощности по выпуску LTO-лент. Компания связывает увеличение потребности в архивировании с распространением генеративного искусственного интеллекта, который, по ее оценке, вызывает экспоненциальный рост объемов данных в мире.

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Архивирование и защита данных

Крупные поставщики облачных сервисов и операторы дата-центров расширяют использование магнитных лент для резервного хранения значительных массивов информации. Fujifilm отмечает, что этот носитель позволяет хранить большие объемы данных при относительно низкой стоимости.

Картриджи с лентой можно физически отключить от сети и хранить отдельно — в ящике, защищенном хранилище или другом помещении. Компания обращает внимание, что такой подход может быть последним уровнем защиты данных от киберугроз, в частности программ-вымогателей.

Fujifilm работает с магнитными лентами как носителями данных с 1950-х годов, а первую ленту LTO Ultrium выпустила в 2000 году. В 2025 году компания представила LTO Ultrium10 с так называемыми мелкими гибридными магнитными частицами, сочетающими феррит бария и феррит стронция.

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