Starbucks研究用于免下车服务的个性化AI菜单——The Verge

Starbucks正在考虑为驾车前往免下车服务点的顾客推出个性化数字菜单。该公司计划研究能够在会员顾客到达后识别其身份、向其展示个性化数字菜单并简化支付的解决方案。

免下车服务的个性化

Starbucks首席执行官布莱恩·尼科尔在业绩电话会议上宣布了这些计划。正如The Verge报道所称，这位高管表示，公司将研究此类技术应用场景。

Starbucks没有公布个性化数字屏幕推出的确切时间。尼科尔指出，这项工作仍处于早期阶段：公司将测试解决方案、评估结果，并扩大其中被证明有效的方案。

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面向咖啡师的AI模型

从2027年起，Starbucks还计划在免下车服务点测试在后台运行的AI模型。尼科尔表示，这些模型应帮助咖啡师更准确、更快速地录入订单。

该公司还计划将AI整合到Starbucks应用程序的搜索和推荐功能中，并且未来可能允许通过对话式和代理式方式下单。Starbucks已经开始允许顾客通过ChatGPT下单，并为员工推出了基于AI的Green Dot Assist工具，用于回答有关配方和服务标准的问题。

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