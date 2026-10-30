Starbucks изучает персонализированное ИИ-меню для drive-thru — The Verge

Starbucks рассматривает возможность внедрения персонализированных цифровых меню для клиентов, подъезжающих к пунктам обслуживания drive-thru. Компания планирует изучать решения, способные распознавать клиентов-участников после прибытия, показывать им персонализированные цифровые меню и упрощать оплату.

Персонализация в drive-thru

Об этих планах во время телефонной конференции по финансовым результатам заявил генеральный директор Starbucks Брайан Никкол. Как сообщает The Verge, руководитель сказал, что компания будет изучать такие сценарии использования технологий.

Точных сроков появления персонализированных цифровых экранов Starbucks не назвала. Никкол отметил, что работа находится на ранней стадии: компания будет тестировать решения, оценивать результаты и масштабировать те из них, которые окажутся эффективными.

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ИИ-модели для бариста

С 2027 года Starbucks также планирует тестировать в drive-thru ИИ-модели, которые будут работать в фоновом режиме. По словам Никкола, они должны помочь бариста точнее и быстрее вводить заказы.

Компания также планирует интегрировать ИИ в функции поиска и подбора в приложении Starbucks и в будущем может разрешить разговорное и агентное оформление заказов. Starbucks уже начала позволять клиентам делать заказы через ChatGPT и запустила для сотрудников инструмент Green Dot Assist на основе ИИ для ответов на вопросы о рецептах и стандартах обслуживания.

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