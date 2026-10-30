Starbucks вивчає персоналізоване ШІ-меню для drive-thru — The Verge

Starbucks розглядає можливість запровадити персоналізовані цифрові меню для клієнтів, які під’їжджають до пунктів обслуговування drive-thru. Компанія планує вивчати рішення, здатні розпізнавати клієнтів-учасників після прибуття, показувати їм персоналізовані цифрові меню та спрощувати оплату.

Персоналізація на drive-thru

Про ці плани під час телефонної конференції щодо фінансових результатів заявив генеральний директор Starbucks Браян Ніккол. Як повідомляє The Verge, керівник сказав, що компанія вивчатиме такі сценарії використання технологій.

Точних строків появи персоналізованих цифрових екранів Starbucks не назвала. Ніккол зазначив, що робота перебуває на ранній стадії: компанія тестуватиме рішення, оцінюватиме результати та масштабуватиме ті з них, які виявляться ефективними.

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ШІ-моделі для барист

Із 2027 року Starbucks також планує тестувати на drive-thru ШІ-моделі, що працюватимуть у фоновому режимі. За словами Ніккола, вони мають допомогти баристам точніше та швидше вводити замовлення.

Компанія також планує інтегрувати ШІ у функції пошуку та добору в застосунку Starbucks і в майбутньому може дозволити розмовне та агентне оформлення замовлень. Starbucks уже почала дозволяти клієнтам робити замовлення через ChatGPT і запустила для працівників інструмент Green Dot Assist на основі ШІ для відповідей на запитання щодо рецептів і стандартів обслуговування.

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