Starbucks rozważa wprowadzenie spersonalizowanych cyfrowych menu dla klientów podjeżdżających do punktów obsługi drive-thru. Firma planuje badać rozwiązania, które potrafią rozpoznawać klientów będących uczestnikami programu po ich przybyciu, wyświetlać im spersonalizowane cyfrowe menu i upraszczać płatność.

Personalizacja w drive-thru

O tych planach podczas telekonferencji dotyczącej wyników finansowych poinformował dyrektor generalny Starbucks Brian Niccol. Jak donosi The Verge, szef firmy powiedział, że spółka będzie analizować takie zastosowania technologii.

Starbucks nie podał dokładnych terminów wprowadzenia spersonalizowanych ekranów cyfrowych. Niccol zaznaczył, że prace są na wczesnym etapie: firma będzie testować rozwiązania, oceniać wyniki i skalować te, które okażą się skuteczne.

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Modele AI dla baristów

Od 2027 roku Starbucks planuje także testować w punktach drive-thru modele AI działające w tle. Według Niccola mają one pomóc baristom dokładniej i szybciej wprowadzać zamówienia.

Firma planuje także zintegrować AI z funkcjami wyszukiwania i rekomendacji w aplikacji Starbucks, a w przyszłości może umożliwić konwersacyjne i agentowe składanie zamówień. Starbucks już zaczął pozwalać klientom składać zamówienia przez ChatGPT oraz uruchomił dla pracowników narzędzie Green Dot Assist oparte na AI, które odpowiada na pytania dotyczące przepisów i standardów obsługi.

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