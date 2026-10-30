美国印太司令部在华盛顿表示，2026年，其在太平洋地区的盟友和伙伴已获得在共同作战态势图基础上开展行动的能力。这指的是PACOM Mission Network系统，该系统使美军和伙伴能够在不同保密级别下安全共享数据和行动规划工具，Breaking Defense报道。

共同环境

印太司令部负责指挥、控制、通信、计算机系统和网络事务的迈克尔·史密斯准将，在TechNet Indo-Pacific会议上表示，2026年是该司令部能力首次在多边环境中运行的一年。据他所说，伙伴与美国一道使用作战应用程序和工具，并拥有统一的作战态势图。

史密斯指出，此前该司令部主要使用双边系统和网络，其中一部分仍在运行。相比之下，他将新环境描述为多边的、以数据为中心的，并采用零信任方法。

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演习与Maven系统

PACOM副司令乔治·罗威尔中将表示，该系统在过去一年中的数次大型演习中得到应用。据他介绍，司令部在9个东道国开展了17场演习，35个国家参与其中。

罗威尔表示，盟友和伙伴首次使用共同工具、数据流和语言翻译进行共同沟通、规划和执行任务。他将可靠的部队指挥与控制同威慑潜在对手联系起来，尤其是在核心系统遭到压制或失效时。

史密斯还以日本为例：日本代表首次使用了Maven Smart System，这是一种用于规划和目标选择、并已集成至网络中的人工智能平台。据他所说，日本方面正借助该系统参与联合打击并完成目标杀伤闭环。

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