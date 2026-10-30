В Вашингтоне Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что в 2026 году его союзники и партнеры в Тихоокеанском регионе получили возможность действовать, имея совместную оперативную картину. Речь идет о PACOM Mission Network — системе, которая позволяет американским силам и партнерам безопасно обмениваться данными и инструментами планирования операций на разных уровнях секретности, сообщает Breaking Defense.

Совместная среда

Директор по командованию, управлению, связи, компьютерным системам и кибервопросам Индо-Тихоокеанского командования бригадный генерал Майкл Смит заявил на конференции TechNet Indo-Pacific, что 2026 год стал первым, когда возможности командования работали в многосторонней среде. По его словам, партнеры вместе с США используют боевые приложения и инструменты, имея единую оперативную картину.

Смит отметил, что ранее командование использовало преимущественно двусторонние системы и сети, часть которых до сих пор функционирует. Новую среду он, напротив, охарактеризовал как многостороннюю, ориентированную на данные и использующую подход нулевого доверия.

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Учения и система Maven

Заместитель командующего PACOM генерал-лейтенант Джордж Роуэлл сообщил, что систему применяли во время нескольких крупных учений в прошлом году. По его словам, командование провело 17 учений в девяти принимающих странах с участием 35 государств.

Роуэлл заявил, что союзники и партнеры впервые совместно общались, планировали и выполняли задачи, используя общие инструменты, потоки данных и языковой перевод. Он связал надежное управление войсками со сдерживанием потенциальных противников, в частности когда основные системы подавлены или выведены из строя.

Смит также привел пример Японии: ее представители впервые использовали Maven Smart System — интегрированную в сеть платформу с искусственным интеллектом для планирования и выбора целей. По его словам, японская сторона с помощью этой системы участвует в совместных ударах и замыкании циклов поражения целей.

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