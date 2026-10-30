Командування США заявило про спільну оперативну картину з партнерами — Breaking Defense

У Вашингтоні Індо-Тихоокеанське командування США заявило, що у 2026 році його союзники й партнери в Тихоокеанському регіоні отримали можливість діяти, маючи спільну оперативну картину. Йдеться про PACOM Mission Network — систему, яка дає змогу американським силам і партнерам безпечно обмінюватися даними та інструментами планування операцій на різних рівнях секретності, повідомляє Breaking Defense.

Спільне середовище

Директор із командування, управління, зв’язку, комп’ютерних систем і кіберпитань Індо-Тихоокеанського командування бригадний генерал Майкл Сміт заявив на конференції TechNet Indo-Pacific, що 2026 рік став першим, коли можливості командування працюють у багатосторонньому середовищі. За його словами, партнери разом зі США застосовують бойові застосунки та інструменти, маючи єдину оперативну картину.

Сміт зазначив, що раніше командування використовувало переважно двосторонні системи й мережі, частина яких досі функціонує. Натомість нове середовище він описав як багатостороннє, орієнтоване на дані та таке, що використовує підхід нульової довіри.

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Навчання та система Maven

Заступник командувача PACOM генерал-лейтенант Джордж Ровелл повідомив, що систему застосовували під час кількох великих навчань протягом минулого року. За його словами, командування провело 17 навчань у дев’яти країнах-господарках за участю 35 держав.

Ровелл заявив, що союзники та партнери вперше спільно комунікували, планували й виконували завдання, використовуючи спільні інструменти, потоки даних і мовний переклад. Він пов’язав надійне управління військами зі стримуванням потенційних противників, зокрема коли основні системи придушені або виведені з ладу.

Сміт також навів приклад Японії: її представники вперше використали Maven Smart System — платформу зі штучним інтелектом для планування та вибору цілей, інтегровану в мережу. За його словами, японська сторона за допомогою цієї системи долучається до спільних ударів і замикання циклів ураження цілей.

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