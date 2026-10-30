W Waszyngtonie Dowództwo Indo-Pacyficzne USA oświadczyło, że w 2026 roku jego sojusznicy i partnerzy w regionie Pacyfiku uzyskali możliwość działania ze wspólnym obrazem operacyjnym. Chodzi o PACOM Mission Network — system, który umożliwia siłom USA i partnerom bezpieczną wymianę danych oraz narzędzi do planowania operacji na różnych poziomach tajności, informuje Breaking Defense.

Wspólne środowisko

Dyrektor ds. dowodzenia, kontroli, łączności, systemów komputerowych i cyberprzestrzeni w Dowództwie Indo-Pacyficznym, generał brygady Michael Smith, powiedział na konferencji TechNet Indo-Pacific, że 2026 rok był pierwszym, w którym zdolności dowództwa działały w środowisku wielostronnym. Jak zaznaczył, partnerzy wraz z USA korzystają z aplikacji bojowych i narzędzi, mając jednolity obraz operacyjny.

Smith zauważył, że wcześniej dowództwo korzystało głównie z systemów i sieci dwustronnych, z których część nadal funkcjonuje. Nowe środowisko opisał natomiast jako wielostronne, zorientowane na dane i wykorzystujące podejście zerowego zaufania.

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Ćwiczenia i system Maven

Zastępca dowódcy PACOM, generał porucznik George Rowell, poinformował, że system był wykorzystywany podczas kilku dużych ćwiczeń w minionym roku. Według niego dowództwo przeprowadziło 17 ćwiczeń w dziewięciu krajach-gospodarzach z udziałem 35 państw.

Rowell oświadczył, że sojusznicy i partnerzy po raz pierwszy wspólnie komunikowali się, planowali i wykonywali zadania, korzystając ze wspólnych narzędzi, przepływów danych i tłumaczenia językowego. Powiązał niezawodne dowodzenie i kontrolę nad wojskami z odstraszaniem potencjalnych przeciwników, w szczególności gdy podstawowe systemy są tłumione lub wyłączone z działania.

Smith podał również przykład Japonii: jej przedstawiciele po raz pierwszy wykorzystali Maven Smart System — zintegrowaną z siecią platformę sztucznej inteligencji do planowania i wyboru celów. Według niego strona japońska za pomocą tego systemu uczestniczy we wspólnych uderzeniach i zamykaniu cykli rażenia celów.

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