U psów żyjących w pobliżu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej w Ukrainie wykryto oznaki genomowe, które mogą wskazywać na dobór naturalny w skażonym środowisku. Badacze przeanalizowali dane całogenomowe 106 zwierząt zebrane w latach 2018–2019 w pobliżu elektrowni jądrowej oraz w mieście Czarnobyl, położonym około 16 kilometrów dalej. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Genes informuje ScienceAlert.

Różnice między populacjami

Po katastrofie w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej 26 kwietnia 1986 roku władze radzieckie ewakuowały ludność ze strefy wykluczenia o powierzchni około 2 600 kilometrów kwadratowych. Wielu mieszkańców zostało zmuszonych do pozostawienia swoich zwierząt domowych. Części psów udało się przetrwać, a później utworzyły one stabilne populacje w strefie.

Według szacunków naukowców obecnie w strefie wykluczenia żyje kilkaset psów, które przynajmniej częściowo pochodzą od porzuconych zwierząt domowych. Populacje te dzieli od katastrofy ponad 30 psich pokoleń.

W poprzedniej pracy z 2023 roku zespół ustalił, że psy w pobliżu elektrowni jądrowej różnią się genetycznie od zwierząt żyjących dalej od obiektu. Dalsza analiza w 2024 roku nie wykazała dowodów na to, że przyczyną tych różnic były mutacje.

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Możliwy dobór naturalny

W nowym badaniu naukowcy rozważali dwa możliwe wyjaśnienia: przypadkowy dryf genetyczny w izolowanej populacji oraz dobór naturalny. Wykryli oznaki zmian skoncentrowanych w określonych regionach genomu w pobliżu genów związanych z rakiem, funkcjonowaniem i utrzymaniem komórek, chorobami zakaźnymi oraz odpowiedzią immunologiczną.

Autorzy podkreślają, że wyniki nie stanowią ostatecznego potwierdzenia doboru naturalnego. Jednocześnie ich zdaniem wykryte sygnały genomowe są zgodne z przypuszczeniem, że niektóre psy już wcześniej miały warianty genetyczne, które mogły zwiększać szanse na przetrwanie toksycznego oddziaływania, zapewniać lepszą odpowiedź immunologiczną lub odporność na zanieczyszczenia. Takie korzyści mogły być przekazywane kolejnym pokoleniom.

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