У собак Чорнобильської зони в Україні виявили ознаки природного добору — ScienceAlert

У собак, що живуть поблизу Чорнобильської АЕС в Україні, виявили геномні ознаки, які можуть свідчити про природний добір у забрудненому середовищі. Дослідники проаналізували повногеномні дані 106 тварин, зібрані у 2018–2019 роках біля атомної станції та в місті Чорнобиль, розташованому приблизно за 16 кілометрів. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Genes, повідомляє ScienceAlert.

Відмінності між популяціями

Після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року радянська влада евакуювала населення із зони відчуження площею близько 2 600 квадратних кілометрів. Багато мешканців були змушені залишити домашніх тварин. Частині собак вдалося вижити, а згодом вони сформували стійкі популяції в зоні.

За оцінками науковців, нині в зоні відчуження живуть кількасот собак, які принаймні частково походять від покинутих домашніх улюбленців. Ці популяції віддалені від аварії більш ніж на 30 собачих поколінь.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У попередній роботі 2023 року команда встановила, що собаки біля АЕС генетично відрізняються від тварин, які мешкають далі від станції. Подальній аналіз у 2024 році не виявив доказів того, що причиною цих відмінностей були мутації.

Можливий природний добір

У новому дослідженні вчені розглядали два можливі пояснення: випадковий генетичний дрейф в ізольованій популяції та природний добір. Вони виявили ознаки змін, зосереджених в окремих ділянках геному поблизу генів, пов’язаних із раком, роботою та підтриманням клітин, інфекційними захворюваннями й імунною відповіддю.

Автори наголошують, що результати не є остаточним підтвердженням природного добору. Водночас знайдені геномні сигнали, на їхню думку, узгоджуються з припущенням, що деякі собаки вже мали генетичні варіанти, які могли підвищувати шанси пережити токсичний вплив, забезпечувати кращу імунну відповідь або стійкість до забруднювачів. Такі переваги могли передаватися наступним поколінням.

Читай нас у