У собак, живущих вблизи Чернобыльской АЭС в Украине, обнаружили геномные признаки, которые могут свидетельствовать о естественном отборе в загрязненной среде. Исследователи проанализировали полногеномные данные 106 животных, собранные в 2018–2019 годах возле атомной станции и в городе Чернобыль, расположенном примерно в 16 километрах. О результатах исследования, опубликованного в журнале Genes, сообщает ScienceAlert.

Различия между популяциями

После аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года советские власти эвакуировали население из зоны отчуждения площадью около 2 600 квадратных километров. Многие жители были вынуждены оставить домашних животных. Некоторым собакам удалось выжить, а впоследствии они сформировали устойчивые популяции в зоне.

По оценкам ученых, сейчас в зоне отчуждения живут несколько сотен собак, которые по меньшей мере частично происходят от оставленных домашних животных. Эти популяции отделяет от аварии более 30 собачьих поколений.

В предыдущей работе 2023 года команда установила, что собаки возле АЭС генетически отличаются от животных, живущих дальше от станции. Дальнейший анализ в 2024 году не выявил доказательств того, что причиной этих различий были мутации.

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Возможный естественный отбор

В новом исследовании ученые рассматривали два возможных объяснения: случайный генетический дрейф в изолированной популяции и естественный отбор. Они выявили признаки изменений, сосредоточенных в отдельных участках генома вблизи генов, связанных с раком, работой и поддержанием клеток, инфекционными заболеваниями и иммунным ответом.

Авторы подчеркивают, что результаты не являются окончательным подтверждением естественного отбора. В то же время, по их мнению, обнаруженные геномные сигналы согласуются с предположением, что некоторые собаки уже имели генетические варианты, которые могли повышать шансы пережить токсическое воздействие, обеспечивать лучший иммунный ответ или устойчивость к загрязнителям. Такие преимущества могли передаваться следующим поколениям.

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