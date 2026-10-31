生活在乌克兰切尔诺贝利核电站附近的犬只出现了基因组学迹象，这可能表明其在受污染环境中经历了自然选择。研究人员分析了106只动物的全基因组数据，这些数据于2018年至2019年在核电站附近及距离约16公里的切尔诺贝利市采集。ScienceAlert报道了这项发表于《Genes》期刊的研究结果。

种群之间的差异

1986年4月26日切尔诺贝利核电站事故后，苏联当局从面积约2,600平方公里的禁区疏散了居民。许多居民被迫留下宠物。一些犬只得以存活，随后在该区域形成了稳定的种群。

据科学家估计，目前禁区内生活着数百只犬，它们至少有一部分源自被遗弃的宠物。这些种群与事故相隔已超过30代犬只。

在2023年的一项早期研究中，该团队发现，核电站附近的犬只在遗传上与生活在距离电站更远处的动物不同。2024年的进一步分析没有发现证据表明，突变是造成这些差异的原因。

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可能的自然选择

在新研究中，科学家考虑了两种可能的解释：孤立种群中的随机遗传漂变和自然选择。他们发现，变化迹象集中在基因组的特定区域，这些区域靠近与癌症、细胞功能和维持、传染病以及免疫反应相关的基因。

作者强调，这些结果并非对自然选择的最终确认。不过，他们认为，发现的基因组信号与这样一种假设相符：一些犬只原本就具有遗传变异，这些变异可能提高其在毒性暴露中存活的机会，带来更好的免疫反应，或增强对污染物的抵抗力。这些优势可能传给后代。

更多内容见ScienceAlert。

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