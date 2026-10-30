餐饮连锁企业Applebee’s在其Android应用代码中发现一个用于访问内部数据库的硬编码密码后，修复了该应用中的漏洞。正如TechCrunch报道，该密码可能使任何人都能访问已注册客户的个人信息。

应用代码中发现密码

这项漏洞由What Security的英国网络安全研究员罗伯特·威金斯发现。他使用人工智能，在Applebee’s Android应用的数千行代码中找到了凭据。该应用在Google Play上的下载量超过100万次。

TechCrunch核实了这名研究员的发现：该媒体下载并反编译了该应用，确认其代码中存在该密码。记者还使用测试数据创建了一个账户，随后威金斯能够从公司的数据库中获取该账户的信息。

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哪些数据可以访问

数据库中包含客户姓名、电子邮件地址及其验证信息、出生日期、电话号码和邮政编码。其中还包括退伍军人身份、账户登录次数、账户创建日期以及最后一次登录的IP地址，后者可用于大致确定一个人的所在地。

威金斯表示，该密码可能不仅允许攻击者查看客户数据，还能修改这些数据。Applebee’s的母公司Dine Brands表示，在获悉这一问题后立即展开调查，目前尚未发现未经授权访问该数据库的证据。

因该漏洞可能导致数据可被访问的客户数量尚未确定。截至去年，Applebee’s忠诚度计划至少有850万名会员，但该公司没有说明有多少条记录可能因这一问题而被访问。

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