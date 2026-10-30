Applebee’s устранила уязвимость после обнаружения пароля в приложении — TechCrunch
Сеть ресторанов Applebee’s устранила уязвимость в своем Android-приложении после того, как в его коде обнаружили жестко прописанный пароль для доступа к внутренней базе данных. Как сообщает TechCrunch, этот пароль мог позволить любому получить доступ к персональной информации зарегистрированных клиентов.
Пароль нашли в коде приложения
Уязвимость обнаружил британский исследователь кибербезопасности Роберт Уиггинс из What Security. Он использовал искусственный интеллект, чтобы найти учетные данные среди тысяч строк кода Android-приложения Applebee’s, у которого более миллиона загрузок в Google Play.
TechCrunch проверил выводы исследователя: издание загрузило и декомпилировало приложение, подтвердив наличие пароля в его коде. Журналисты также создали учетную запись с тестовыми данными, после чего Уиггинс смог получить информацию этого аккаунта из базы данных компании.
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Какие данные были доступны
В базе данных содержались имена клиентов, адреса электронной почты и информация об их верификации, даты рождения, номера телефонов и почтовые индексы. Там также были сведения о статусе ветерана, количестве входов в аккаунт, дате его создания и IP-адресе последнего входа, по которому можно приблизительно определить местонахождение человека.
По словам Уиггинса, пароль потенциально мог позволить злоумышленнику не только просматривать, но и изменять данные клиентов. В Dine Brands, материнской компании Applebee’s, заявили, что после сообщения о проблеме немедленно начали расследование и на данный момент не выявили доказательств несанкционированного доступа к базе данных.
Количество клиентов, чьи данные могли быть доступны из-за уязвимости, не установлено. По состоянию на прошлый год в программе лояльности Applebee’s было не менее 8,5 миллиона участников, однако компания не сообщила, сколько записей могло быть доступно из-за этой проблемы.