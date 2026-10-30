Сеть ресторанов Applebee’s устранила уязвимость в своем Android-приложении после того, как в его коде обнаружили жестко прописанный пароль для доступа к внутренней базе данных. Как сообщает TechCrunch, этот пароль мог позволить любому получить доступ к персональной информации зарегистрированных клиентов.

Пароль нашли в коде приложения

Уязвимость обнаружил британский исследователь кибербезопасности Роберт Уиггинс из What Security. Он использовал искусственный интеллект, чтобы найти учетные данные среди тысяч строк кода Android-приложения Applebee’s, у которого более миллиона загрузок в Google Play.

TechCrunch проверил выводы исследователя: издание загрузило и декомпилировало приложение, подтвердив наличие пароля в его коде. Журналисты также создали учетную запись с тестовыми данными, после чего Уиггинс смог получить информацию этого аккаунта из базы данных компании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Какие данные были доступны

В базе данных содержались имена клиентов, адреса электронной почты и информация об их верификации, даты рождения, номера телефонов и почтовые индексы. Там также были сведения о статусе ветерана, количестве входов в аккаунт, дате его создания и IP-адресе последнего входа, по которому можно приблизительно определить местонахождение человека.

По словам Уиггинса, пароль потенциально мог позволить злоумышленнику не только просматривать, но и изменять данные клиентов. В Dine Brands, материнской компании Applebee’s, заявили, что после сообщения о проблеме немедленно начали расследование и на данный момент не выявили доказательств несанкционированного доступа к базе данных.

Количество клиентов, чьи данные могли быть доступны из-за уязвимости, не установлено. По состоянию на прошлый год в программе лояльности Applebee’s было не менее 8,5 миллиона участников, однако компания не сообщила, сколько записей могло быть доступно из-за этой проблемы.

Читай нас в