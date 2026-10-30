Satlyt在轨测试计算任务分配规划——TechCrunch

初创公司Satlyt在轨道上的航天器内进行了软件测试，期间该系统在一个模拟网络中规划计算任务的分配。这项实验与休斯敦大学共同实施，属于一项由NASA资助的研究项目。该系统考虑了计算资源和通信信道的可用性，TechCrunch报道。

Satlyt正在开发用于连接多颗卫星并共同执行计算任务的软件。该公司创始人兼首席执行官拉马·阿富洛表示，系统用户将确定权限、优先级和运行限制，而软件将在这些范围内作出决策。

模拟网络

在测试期间，该公司模拟了一个由四台计算机、四名用户和八项服务组成的网络。该软件评估了如何在这些计算机上分配和运行任务，同时考虑计算能力和通信可用性。

轨道上的航天器内只有一台实体计算机在运行，另外三个节点为模拟节点。测试结果被传回地球。实验确认，Satlyt的软件能够在太空中的硬件上制定计划。同时，该公司仍需验证多台实体计算机在实际情况下将如何相互交换信息。

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后续测试

Satlyt的软件已安装在三颗卫星上。不过，NASA尚未为具体任务选定该公司的技术。阿富洛表示，该机构的任务面临计算资源有限、通信间断以及需要快速传递有用信息等问题。

该公司还发现了记录延迟时的问题：系统标记的是数据到达的时间，而不是延迟持续的时长。阿富洛指出，这并不意味着实验失败，因为软件开发、其在机载环境中的运行以及结果传输均已成功完成。

Satlyt表示，下一步将进行更广泛的验证和系统集成，随后展示在不同航天器之间共同执行计算任务。该公司还计划在不同负载、硬件配置和通信条件下测试这项技术。

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