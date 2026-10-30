Стартап Satlyt провел тест программного обеспечения на борту космического аппарата на орбите, в ходе которого система планировала распределение вычислительных задач в смоделированной сети. Эксперимент реализовали совместно с Университетом Хьюстона в рамках исследовательского проекта, финансируемого NASA. Система учитывала доступность вычислительных ресурсов и каналов связи, сообщает TechCrunch.

Satlyt разрабатывает программное обеспечение для соединения нескольких спутников и совместного выполнения вычислительных задач. По словам основателя и генерального директора компании Рамы Афулло, пользователи системы будут определять разрешения, приоритеты и рабочие ограничения, а программа будет принимать решения в этих пределах.

Смоделированная сеть

Во время тестирования компания смоделировала сеть из четырех компьютеров, четырех пользователей и восьми сервисов. Программное обеспечение оценивало, как назначать и запускать задачи на этих компьютерах с учетом вычислительных возможностей и доступности связи.

На космическом аппарате на орбите работал только один физический компьютер, тогда как остальные три узла были симуляциями. Результаты теста передали на Землю. Эксперимент подтвердил, что программное обеспечение Satlyt может формировать планы на оборудовании в космосе. В то же время компании еще предстоит проверить, как несколько физических компьютеров будут обмениваться информацией между собой на практике.

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Дальнейшие проверки

Программное обеспечение Satlyt уже установлено на трех спутниках. Однако NASA пока не выбрало технологию компании для конкретной миссии. По словам Афулло, миссии агентства сталкиваются с ограниченными вычислительными ресурсами, прерывистой связью и необходимостью быстро передавать полезную информацию.

Компания также выявила проблему при фиксации задержек: система отмечала время поступления данных вместо продолжительности задержки. Афулло отметил, что это не означает провала эксперимента, поскольку разработка программного обеспечения, его выполнение на борту и передача результатов прошли успешно.

Следующими шагами Satlyt назвала более широкую валидацию и интеграцию системы, а затем — демонстрации совместного выполнения вычислительных задач между отдельными космическими аппаратами. Компания также планирует тестировать технологию при различных нагрузках, конфигурациях оборудования и условиях связи.

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