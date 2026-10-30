Startup Satlyt przeprowadził test oprogramowania na pokładzie statku kosmicznego na orbicie, podczas którego system planował rozdział zadań obliczeniowych w symulowanej sieci. Eksperyment zrealizowano wspólnie z Uniwersytetem w Houston w ramach finansowanego przez NASA projektu badawczego. System uwzględniał dostępność zasobów obliczeniowych i kanałów komunikacyjnych, informuje TechCrunch.

Satlyt tworzy oprogramowanie do łączenia kilku satelitów i wspólnego wykonywania zadań obliczeniowych. Według założyciela i dyrektora generalnego firmy, Ramy Afullo, użytkownicy systemu będą określać uprawnienia, priorytety i ograniczenia operacyjne, a program będzie podejmował decyzje w tych granicach.

Symulowana sieć

Podczas testów firma zasymulowała sieć złożoną z czterech komputerów, czterech użytkowników i ośmiu usług. Oprogramowanie oceniało, jak przydzielać i uruchamiać zadania na tych komputerach, uwzględniając możliwości obliczeniowe i dostępność komunikacji.

Na pokładzie statku kosmicznego na orbicie działał tylko jeden fizyczny komputer, podczas gdy pozostałe trzy węzły były symulacjami. Wyniki testu przekazano na Ziemię. Eksperyment potwierdził, że oprogramowanie Satlyt może tworzyć plany na sprzęcie w kosmosie. Jednocześnie firma musi jeszcze sprawdzić, jak kilka fizycznych komputerów będzie w praktyce wymieniać między sobą informacje.

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Dalsze testy

Oprogramowanie Satlyt jest już zainstalowane na trzech satelitach. NASA nie wybrała jednak jeszcze technologii firmy do konkretnej misji. Według Afullo misje agencji mierzą się z ograniczonymi zasobami obliczeniowymi, przerywaną łącznością i potrzebą szybkiego przekazywania użytecznych informacji.

Firma wykryła również problem z rejestrowaniem opóźnień: system oznaczał czas nadejścia danych zamiast długości opóźnienia. Afullo zaznaczył, że nie oznacza to niepowodzenia eksperymentu, ponieważ opracowanie oprogramowania, jego wykonanie na pokładzie i przekazanie wyników przebiegły pomyślnie.

Satlyt wskazał jako kolejne kroki szerszą walidację i integrację systemu, a następnie demonstracje wspólnego wykonywania zadań obliczeniowych między oddzielnymi statkami kosmicznymi. Firma planuje także testować technologię przy różnych obciążeniach, konfiguracjach sprzętowych i warunkach łączności.

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