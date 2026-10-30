谷歌轨道数据中心原型 Suncatcher 在本月早些时候由 SpaceX Falcon 9 火箭发射后，已开始运行并与地球保持通信。该卫星搭载了一枚谷歌张量处理单元（TPU）处理器，以及谷歌 DeepMind 的 Gemma 4 人工智能模型。据TechCrunch 报道，该模型的首项任务是写一首关于身处太空的俳句。

该卫星可产生最高 1 千瓦的电力，并将成为未来航天器网络的试验平台；这些航天器将会在轨执行大型人工智能推理任务。同时，TPU 的功耗使其每次只能开启约 20 分钟，这使卫星与地面站之间的通信更加复杂。

轨道计算

在开始运行前，该航天器用了约三周时间对机载系统进行检查。谷歌一名代表向该媒体表示，卫星正在正常运行。除诗歌任务外，工程师还要求该航天器报告其所在轨道的状况。

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测试处理器的耐受性

下一阶段测试将评估该芯片在温度压力和太空辐射条件下的表现。谷歌此前已借助粒子加速器在地球上测试过 TPU，但现在将检验辐射在太空中的实际影响。辐射可能导致所谓的比特翻转——存储在内存中的数值发生变化，这可能在常规监控系统未触发的情况下导致数据损坏。

地面测试表明，辐射对推理的影响将微乎其微，而模型训练可能更容易受到影响。如果安装在 Suncatcher 上的 TPU 证实其可用性，谷歌计划于 2027 年再发射两颗搭载改进芯片的卫星。它们将拥有更强的供电能力，并将展示光学星间通信链路。

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