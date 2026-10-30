Prototyp orbitalnego centrum danych Google Suncatcher rozpoczął pracę i łączność z Ziemią po wystrzeleniu rakietą SpaceX Falcon 9 na początku tego miesiąca. Na pokładzie satelity znajduje się jeden procesor Google Tensor Processing Unit (TPU), a także model AI Google DeepMind Gemma 4. Jak informuje TechCrunch, pierwszym zadaniem modelu było napisanie haiku o przebywaniu w kosmosie.

Satelita wytwarza do 1 kW energii elektrycznej i ma służyć jako poligon testowy dla przyszłych sieci urządzeń, które będą wykonywać na orbicie duże zadania inferencji AI. Jednocześnie zużycie energii przez TPU pozwala włączać go na około 20 minut jednorazowo, co komplikuje łączność między satelitą a stacjami naziemnymi.

Obliczenia na orbicie

Przed rozpoczęciem pracy urządzenie przez około trzy tygodnie przechodziło kontrolę systemów pokładowych. Przedstawiciel Google powiedział publikacji, że satelita działa w normalnym trybie. Oprócz zadania poetyckiego inżynierowie poprosili urządzenie również o przekazanie informacji o warunkach na jego orbicie.

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Testowanie odporności procesora

Kolejnym etapem testów będzie ocena działania układu pod obciążeniami temperaturowymi i w warunkach promieniowania kosmicznego. Google testowało już TPU na Ziemi za pomocą akceleratorów cząstek, jednak teraz sprawdzi faktyczny wpływ promieniowania w kosmosie. Może ono powodować tak zwane przekłamania bitowe — zmianę wartości przechowywanych w pamięci, która potencjalnie prowadzi do uszkodzenia danych bez uruchomienia zwykłych systemów monitorowania.

Testy naziemne wskazywały, że wpływ promieniowania na inferencję będzie nieznaczny, podczas gdy trenowanie modeli może być bardziej podatne. Jeśli TPU zainstalowany na Suncatcher potwierdzi swoją sprawność, Google planuje w 2027 roku wystrzelić jeszcze dwa satelity z ulepszonymi układami. Będą one miały wydajniejsze zasilanie i mają zademonstrować optyczne łącza komunikacji międzysatelitarnej.

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