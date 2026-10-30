Супутник Google із TPU написав хайку після початку роботи на орбіті — TechCrunch

Прототип орбітального дата-центру Google Suncatcher почав працювати та підтримувати зв’язок із Землею після запуску ракетою SpaceX Falcon 9 раніше цього місяця. На борту супутника встановлено один процесор Google Tensor Processing Unit (TPU), а також ШІ-модель Google DeepMind Gemma 4. Як повідомляє TechCrunch, першим завданням для моделі стало написання хайку про перебування в космосі.

Обчислення на орбіті

Супутник виробляє до 1 кВт електроенергії та має стати випробувальним майданчиком для майбутніх мереж апаратів, які виконуватимуть великі завдання з інференсу ШІ на орбіті. Водночас енергоспоживання TPU дає змогу вмикати його приблизно на 20 хвилин за один раз, що ускладнює зв’язок між супутником і наземними станціями.

Перед початком роботи апарат близько трьох тижнів проходив перевірку бортових систем. Представник Google повідомив виданню, що супутник працює у штатному режимі. Окрім поетичного завдання, інженери також попросили апарат повідомити про умови на його орбіті.

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Перевірка стійкості процесора

Наступним етапом випробувань стане оцінка роботи чипа за температурних навантажень і в умовах космічної радіації. Google вже тестувала TPU на Землі за допомогою прискорювачів частинок, однак тепер перевірятиме фактичний вплив радіації в космосі. Вона може спричиняти так звані бітові збої — зміну значень, збережених у пам’яті, що потенційно веде до пошкодження даних без спрацювання звичайних систем моніторингу.

Наземні тести вказували, що для інференсу вплив радіації буде незначним, тоді як навчання моделей може бути вразливішим. Якщо встановлений на Suncatcher TPU підтвердить свою працездатність, Google планує у 2027 році запустити ще два супутники з удосконаленими чипами. Вони матимуть потужніше енергопостачання та мають продемонструвати оптичні міжсупутникові канали зв’язку.

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