Прототип орбитального дата-центра Google Suncatcher начал работать и поддерживать связь с Землей после запуска ракетой SpaceX Falcon 9 ранее в этом месяце. На борту спутника установлен один процессор Google Tensor Processing Unit (TPU), а также ИИ-модель Google DeepMind Gemma 4. Как сообщает TechCrunch, первой задачей для модели стало написание хайку о пребывании в космосе.

Спутник вырабатывает до 1 кВт электроэнергии и должен стать испытательной площадкой для будущих сетей аппаратов, которые будут выполнять крупные задачи инференса ИИ на орбите. В то же время энергопотребление TPU позволяет включать его примерно на 20 минут за один раз, что усложняет связь между спутником и наземными станциями.

Вычисления на орбите

Перед началом работы аппарат около трех недель проходил проверку бортовых систем. Представитель Google сообщил изданию, что спутник работает в штатном режиме. Помимо поэтической задачи, инженеры также попросили аппарат сообщить об условиях на его орбите.

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Проверка устойчивости процессора

Следующим этапом испытаний станет оценка работы чипа при температурных нагрузках и в условиях космической радиации. Google уже тестировала TPU на Земле с помощью ускорителей частиц, однако теперь проверит фактическое воздействие радиации в космосе. Она может вызывать так называемые битовые сбои — изменение значений, сохраненных в памяти, которое потенциально ведет к повреждению данных без срабатывания обычных систем мониторинга.

Наземные тесты указывали, что для инференса влияние радиации будет незначительным, тогда как обучение моделей может быть более уязвимым. Если установленный на Suncatcher TPU подтвердит свою работоспособность, Google планирует в 2027 году запустить еще два спутника с усовершенствованными чипами. Они будут иметь более мощное энергоснабжение и должны продемонстрировать оптические межспутниковые каналы связи.

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