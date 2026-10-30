Новое компьютерное моделирование предполагает, что Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун могут потерять стабильные орбиты и столкнуться друг с другом из-за неравномерной потери Солнцем своей массы. Как сообщает Live Science, в некоторых сценариях нестабильность может развиться во время фазы красного гиганта или в течение нескольких миллиардов лет после нее.

Примерно через пять миллиардов лет Солнце исчерпает водород в ядре, расширится до состояния красного гиганта и впоследствии станет белым карликом. Ранее считалось, что четыре планеты-гиганта в основном переживут этот процесс: потеря Солнцем массы должна была отодвинуть их орбиты дальше от звезды и сохранить стабильность системы на сотни миллиардов лет.

Неравномерная потеря массы

Новые расчеты учитывают вариант, при котором Солнце будет сбрасывать внешние слои не плавно, а крупными сгустками плазмы. Каждый такой выброс может придать звезде небольшой импульс, подобный отдаче. Совокупность импульсов способна изменить движение Солнца и нарушить его гравитационное влияние на внешние планеты.

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Авторы исследования рассмотрели три сценария: плавную потерю массы, выбросы сгустков на протяжении всей фазы красного гиганта и их появление только на завершающих этапах. Также они изменяли массу выбрасываемых сгустков.

Результаты 672 моделирований

В сценарии плавной потери массы внешняя часть Солнечной системы сохраняла почти все основные черты, как и в предыдущих исследованиях. Напротив, модели с неравномерными выбросами показали хаотичную эволюцию: планеты могли меняться местами, переходить на вытянутые орбиты или вовсе покидать Солнечную систему.

В 96% симуляций с наиболее массивными пакетами выброшенного вещества планеты-гиганты в конечном итоге сталкивались. В крайних сценариях нестабильность возникала еще во время фазы красного гиганта, а в других — менее чем через несколько сотен миллионов лет после превращения Солнца в белого карлика. Результаты могут изменить представления о стабильности планетных систем вокруг белых карликов.

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