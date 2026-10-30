新的计算机模拟表明，由于太阳质量流失不均匀，木星、土星、天王星和海王星可能失去稳定轨道并相互碰撞。正如Live Science报道，在一些情景中，不稳定性可能在红巨星阶段期间出现，或在该阶段后的数十亿年内发展。

大约50亿年后，太阳将耗尽其核心中的氢，膨胀为红巨星，并最终成为白矮星。此前人们认为，四颗巨行星大体上会度过这一过程：太阳的质量流失将使它们的轨道远离恒星，并使该系统在数千亿年内保持稳定。

不均匀的质量流失

新的计算考虑了一种情景：太阳不会平稳地抛出外层，而是以大团等离子体的形式抛出。每次这样的喷发都可能给恒星一个类似后坐力的小冲量。这些冲量的累积可能改变太阳的运动，并扰乱其对外行星的引力影响。

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研究作者考察了三种情景：平稳的质量流失、在整个红巨星阶段持续喷发团块，以及仅在最后阶段出现这些团块。他们还改变了被喷出团块的质量。

672次模拟的结果

在平稳质量流失的情景中，太阳系外部几乎保留了所有主要特征，与此前研究的结果一致。相比之下，具有不均匀喷发的模型显示出混沌演化：行星可能交换位置，进入拉长的轨道，或完全离开太阳系。

在包含最大质量喷出物质团的模拟中，96%的巨行星最终发生了碰撞。在极端情景下，不稳定性在红巨星阶段就出现；而在其他情景中，则在太阳变成白矮星后不到数亿年内出现。这些结果可能改变人们对围绕白矮星运行的行星系统稳定性的认识。

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