天文学家记录了GRB 160425A事件，期间两种不同类型的伽马射线暴相隔约四分钟发生。第一次持续了1.7秒，第二次持续了51.2秒。正如ScienceAlert报道，研究人员认为，这种组合在伽马射线暴观测中前所未有。

Swift观测

2016年4月25日发生的这一事件由Neil Gehrels Swift Observatory空间天文台发现。此后，地面望远镜观测到了逐渐变暗的余辉。来自该源的光飞抵地球约用了55亿年。根据作者的估计，该事件的宿主星系可能由两个正在并合的星系组成。

被标记为G1的短时成分与致密天体的并合有关，其中包括中子星或黑洞。较长的G2成分通常对应于大质量恒星坍缩的情景。伽马射线暴是宇宙中能量最高的现象之一，科学家认为，它们以狭窄定向的喷流释放能量。

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五种可能的解释

这项发表于Nature Astronomy的研究的作者考察了五种解释。其中一种认为，这是两个独立暴发在天空相近方向上的偶然重合。按他们的估计，在同一时间段和天空区域内发生这种重合的概率约为万亿分之二。

其他可能性包括：一个星系中的两个源、带有长辐射尾部的异常短暴，或一次持续时间较长的暴发，而此前有来自一颗正在坍缩恒星的较弱信号。研究人员指出，每种情景都存在重大困难：尤其是，第二次暴发的能量过高，无法被视为第一次的普通延续。另一种假设认为，存在一个复杂的单一源，其中天体数量尚未确定。

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