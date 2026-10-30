Два різні гамма-спалахи сталися з інтервалом у чотири хвилини — ScienceAlert

Астрономи зафіксували подію GRB 160425A, під час якої два гамма-спалахи різних типів виникли з інтервалом приблизно чотири хвилини. Перший із них тривав 1,7 секунди, а другий — 51,2 секунди. Як повідомляє ScienceAlert, дослідники вважають це поєднання безпрецедентним для спостережень гамма-спалахів.

Спостереження Swift

Подію 25 квітня 2016 року виявила космічна обсерваторія Neil Gehrels Swift Observatory. Після цього наземні телескопи спостерігали згасаюче післясвітіння. Світло від джерела летіло до Землі близько 5,5 мільярда років. Галактика-господар події, за оцінкою авторів, може складатися з двох галактик, що зливаються.

Короткий компонент, позначений як G1, пов'язують зі злиттям компактних об'єктів, зокрема нейтронних зір або чорних дір. Триваліший компонент G2 зазвичай відповідає сценарію колапсу масивної зорі. Гамма-спалахи є одними з найенергійніших явищ у Всесвіті й, як вважають науковці, вивільняють енергію у вузько спрямованих потоках.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

П'ять можливих пояснень

Автори дослідження, опублікованого в Nature Astronomy, розглянули п'ять пояснень. Одне з них передбачає випадковий збіг двох незалежних спалахів у близьких напрямках неба. За їхніми оцінками, імовірність такого збігу в одному часовому проміжку та ділянці неба становить приблизно два випадки на трильйон.

Інші варіанти включають два джерела в одній галактиці, незвичайний короткий спалах із довгим хвостом випромінювання або тривалий спалах, якому передував слабший сигнал від зорі, що колапсує. Дослідники зазначають, що для кожного зі сценаріїв існують суттєві труднощі: зокрема, другий спалах надто енергійний, аби вважати його звичайним продовженням першого. Ще одна гіпотеза передбачає одне складне джерело з невстановленою кількістю небесних тіл.

Читай нас у