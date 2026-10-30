Astronomowie zarejestrowali zdarzenie GRB 160425A, podczas którego dwa rozbłyski gamma różnych typów wystąpiły w odstępie około czterech minut. Pierwszy z nich trwał 1,7 sekundy, a drugi — 51,2 sekundy. Jak informuje ScienceAlert, badacze uważają to połączenie za bezprecedensowe w obserwacjach rozbłysków gamma.

Obserwacje Swift

Zdarzenie z 25 kwietnia 2016 roku wykryło obserwatorium kosmiczne Neil Gehrels Swift Observatory. Następnie teleskopy naziemne obserwowały zanikającą poświatę. Światło ze źródła podróżowało do Ziemi około 5,5 miliarda lat. Według oceny autorów galaktyka-gospodarz tego zdarzenia może składać się z dwóch łączących się galaktyk.

Krótki komponent, oznaczony jako G1, wiązany jest z połączeniem zwartych obiektów, w tym gwiazd neutronowych lub czarnych dziur. Dłuższy komponent G2 zazwyczaj odpowiada scenariuszowi zapadnięcia się masywnej gwiazdy. Rozbłyski gamma należą do najbardziej energetycznych zjawisk we Wszechświecie i, jak sądzą naukowcy, uwalniają energię w wąsko ukierunkowanych strumieniach.

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Pięć możliwych wyjaśnień

Autorzy badania opublikowanego w Nature Astronomy rozważyli pięć wyjaśnień. Jedno z nich zakłada przypadkową koincydencję dwóch niezależnych rozbłysków w bliskich kierunkach na niebie. Według ich szacunków prawdopodobieństwo takiej koincydencji w jednym przedziale czasowym i obszarze nieba wynosi około dwóch przypadków na bilion.

Inne warianty obejmują dwa źródła w jednej galaktyce, nietypowy krótki rozbłysk z długim ogonem promieniowania albo długotrwały rozbłysk poprzedzony słabszym sygnałem od zapadającej się gwiazdy. Badacze zaznaczają, że każdy ze scenariuszy wiąże się z istotnymi trudnościami: w szczególności drugi rozbłysk jest zbyt energetyczny, by uznać go za zwykłą kontynuację pierwszego. Kolejna hipoteza zakłada jedno złożone źródło o nieustalonej liczbie ciał niebieskich.

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