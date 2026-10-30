Астрономы зафиксировали событие GRB 160425A, во время которого две гамма-вспышки разных типов произошли с интервалом примерно в четыре минуты. Первая из них длилась 1,7 секунды, а вторая — 51,2 секунды. Как сообщает ScienceAlert, исследователи считают это сочетание беспрецедентным для наблюдений гамма-вспышек.

Наблюдения Swift

Событие 25 апреля 2016 года обнаружила космическая обсерватория Neil Gehrels Swift Observatory. После этого наземные телескопы наблюдали угасающее послесвечение. Свет от источника летел к Земле около 5,5 миллиарда лет. По оценке авторов, галактика-хозяин события может состоять из двух сливающихся галактик.

Короткий компонент, обозначенный как G1, связывают со слиянием компактных объектов, в частности нейтронных звезд или черных дыр. Более длительный компонент G2 обычно соответствует сценарию коллапса массивной звезды. Гамма-вспышки являются одними из самых энергетических явлений во Вселенной и, как считают ученые, высвобождают энергию в узконаправленных потоках.

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Пять возможных объяснений

Авторы исследования, опубликованного в Nature Astronomy, рассмотрели пять объяснений. Одно из них предполагает случайное совпадение двух независимых вспышек в близких направлениях на небе. По их оценкам, вероятность такого совпадения в одном временном промежутке и участке неба составляет примерно два случая на триллион.

Другие варианты включают два источника в одной галактике, необычную короткую вспышку с длинным хвостом излучения или длительную вспышку, которой предшествовал более слабый сигнал от коллапсирующей звезды. Исследователи отмечают, что для каждого из сценариев существуют существенные трудности: в частности, вторая вспышка слишком энергична, чтобы считать ее обычным продолжением первой. Еще одна гипотеза предполагает один сложный источник с неустановленным количеством небесных тел.

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