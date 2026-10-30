Fortune：SpaceX拒绝部分Falcon 9客户，专注于Starship

据潜在商业客户和卫星运营商称，SpaceX已开始拒绝使用Falcon 9火箭的发射订单，以便将资源集中于Starship的研发和商业化。一些客户额外付费，以争取获得Falcon 9为数不多的可用发射席位之一，另一些则在寻找替代运载火箭，Fortune报道。

Falcon 9在发射市场中的作用

2025年，近330次前往近地轨道的太空飞行中，超过一半由Falcon 9完成。该火箭将地球遥感卫星、环境监测航天器，以及将宇航员运送至国际空间站的Crew Dragon太空舱送入轨道。

Falcon 9于2010年进行了首次测试飞行。2015年，其一级成功着陆成为重要里程碑：这使SpaceX能够回收并重复使用助推器，大幅降低发射成本。

2026年底，有报道称SpaceX正在将人员重新调配至Starship项目，并逐步缩减Falcon 9项目。与此同时，该公司负有合同义务，继续使用Falcon 9执行国际空间站乘组轮换任务，以及为国家安全需求发射载荷。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

寻找其他运载火箭

据该刊物称，欧洲客户主要转向Ariane 6。其他客户则在预订未来中型火箭的发射席位，其中包括Rocket Lab公司的Neutron。

转用另一种运载火箭也可能要求运营商按照其技术要求改装卫星。该文章作者、密歇根大学研究员莫杰塔巴·阿哈万-塔夫蒂认为，目前没有其他正在运行的火箭能够同时具备Falcon 9的发射频率、可负担的价格，以及运送中型载荷的可靠飞行记录。

作者认为，政府机构可以在不同商业供应商之间分配订单，以支持替代火箭项目的发展。他还建议卫星所有者对载荷进行标准化，以兼容多种类型的运载火箭。

关注我们在