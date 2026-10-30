SpaceX отказывает клиентам Falcon 9, сосредоточившись на Starship — Fortune

SpaceX, по свидетельствам потенциальных коммерческих клиентов и операторов спутников, начала отказывать в запусках ракетой Falcon 9, чтобы сосредоточить ресурсы на разработке и коммерциализации Starship. Некоторые заказчики доплачивают за возможность получить одно из немногих доступных мест на Falcon 9, тогда как другие ищут альтернативные ракеты-носители, сообщает Fortune.

Роль Falcon 9 на рынке запусков

В 2025 году более половины из почти 330 космических полётов на низкую околоземную орбиту были выполнены с помощью Falcon 9. Ракета выводила на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли, аппараты для мониторинга окружающей среды, а также капсулы Crew Dragon, которые доставляют астронавтов на Международную космическую станцию.

Falcon 9 совершила первый испытательный полёт в 2010 году. Важной вехой стала успешная посадка её первой ступени в 2015 году: это позволило SpaceX возвращать и повторно использовать ускорители, существенно снижая стоимость запусков.

В конце 2026 года появились сообщения о перераспределении персонала SpaceX в пользу Starship и постепенном сворачивании программы Falcon 9. В то же время компания имеет контрактные обязательства продолжать полёты Falcon 9 для ротаций экипажей МКС и запусков полезных нагрузок для нужд национальной безопасности.

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Поиск других носителей

Европейские клиенты, по данным издания, преимущественно обращаются к Ariane 6. Другие бронируют места на будущих ракетах среднего класса, в частности Neutron компании Rocket Lab.

Для перехода на другой носитель операторам также может понадобиться переоборудовать спутники под его технические требования. Автор материала, научный сотрудник Мичиганского университета Моджтаба Ахаван-Тафти, считает, что сейчас нет другой действующей ракеты, которая сочетала бы частоту запусков Falcon 9, доступную цену и подтверждённую историю полётов для грузов среднего класса.

По мнению автора, государственные агентства могли бы распределять заказы между различными коммерческими поставщиками, чтобы поддержать развитие альтернативных ракетных программ. Владельцам спутников он также советует стандартизировать полезную нагрузку для совместимости с несколькими типами ракет-носителей.

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