SpaceX, według potencjalnych klientów komercyjnych i operatorów satelitów, zaczęło odmawiać startów rakietą Falcon 9, aby skoncentrować zasoby na rozwoju i komercjalizacji Starshipa. Niektórzy klienci dopłacają za możliwość uzyskania jednego z niewielu dostępnych miejsc na Falconie 9, podczas gdy inni szukają alternatywnych rakiet nośnych, informuje Fortune.

Rola Falcona 9 na rynku startów

W 2025 roku ponad połowę z niemal 330 lotów kosmicznych na niską orbitę okołoziemską wykonano za pomocą Falcona 9. Rakieta wynosiła na orbitę satelity obserwacji Ziemi, aparaty do monitorowania środowiska, a także kapsuły Crew Dragon, które transportują astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Falcon 9 odbył pierwszy lot testowy w 2010 roku. Ważnym kamieniem milowym było udane lądowanie jego pierwszego stopnia w 2015 roku: umożliwiło to SpaceX odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie członów napędowych, znacząco obniżając koszty startów.

Pod koniec 2026 roku pojawiły się doniesienia o przesuwaniu przez SpaceX personelu na rzecz Starshipa i stopniowym wygaszaniu programu Falcon 9. Jednocześnie firma ma zobowiązania kontraktowe, aby kontynuować loty Falcona 9 na potrzeby rotacji załóg ISS oraz startów ładunków dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poszukiwanie innych rakiet nośnych

Europejscy klienci, według publikacji, zwracają się głównie do Ariane 6. Inni rezerwują miejsca na przyszłych rakietach klasy średniej, w tym Neutron firmy Rocket Lab.

Przejście na inny pojazd nośny może także wymagać od operatorów dostosowania satelitów do jego wymogów technicznych. Autor materiału, pracownik naukowy Uniwersytetu Michigan Mojtaba Ahavan-Tafti, uważa, że obecnie nie ma innej działającej rakiety, która łączyłaby częstotliwość startów Falcona 9, przystępną cenę i potwierdzoną historię lotów dla ładunków klasy średniej.

Zdaniem autora agencje rządowe mogłyby rozdzielać zamówienia między różnych dostawców komercyjnych, aby wspierać rozwój alternatywnych programów rakietowych. Radzi on również właścicielom satelitów standaryzację ładunków pod kątem kompatybilności z kilkoma typami rakiet nośnych.

Czytaj nas na