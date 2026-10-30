据Space.com报道，美国公司Virgin Galactic首次使用VMS Eve运载飞机，将其Delta级亚轨道太空飞机Apeiron从亚利桑那州梅萨市的生产基地运往新墨西哥州的美国太空港（Spaceport America）。在首次飞行期间，Apeiron被固定在运载飞机的机翼下方。

为商业飞行做准备

在美国太空港，这架太空飞机将接受一系列检查和测试。Virgin Galactic计划于2027年春季开始Apeiron的商业运营。

在旅游飞行中，VMS Eve将把Apeiron带至约13.7公里的高度，随后将其释放。太空飞机将启动自身的火箭发动机，飞往亚轨道空间。该飞行器可搭载六名乘客和两名飞行员。按照公司的计划，乘客将能够在失重状态下停留数分钟，看到地球的曲率，并返回美国太空港的跑道。

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Delta级机队

Virgin Galactic表示，新一代太空飞机设计为每周执行两次飞行，且每架飞行器的使用寿命超过500次任务。该公司还在建造第二架Delta级太空飞机，按照其计划，该飞机将于2027年年中开始运营。

Virgin Galactic此前运营过VSS Unity太空飞机：2023年6月至2024年6月期间，它完成了七次商业亚轨道任务。该公司称，近700名持票者正在等待飞行。最后一批座位的售价为每个座位75万美元，已全部售罄。据LATTE Luxury News报道，Virgin Galactic计划以每个座位85万美元的价格出售下一批机票。

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