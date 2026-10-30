Amerykańska firma Virgin Galactic po raz pierwszy przetransportowała swój suborbitalny kosmoplan klasy Delta Apeiron samolotem-nosicielem VMS Eve z zakładu produkcyjnego w mieście Mesa w Arizonie do kosmodromu Spaceport America w stanie Nowy Meksyk, informuje Space.com. Podczas pierwszego lotu Apeiron był przymocowany pod skrzydłami samolotu-nosiciela.

Przygotowania do lotów komercyjnych

W Spaceport America kosmoplan ma przejść serię kontroli i testów. Virgin Galactic planuje rozpocząć komercyjną eksploatację Apeirona wiosną 2027 roku.

Podczas lotów turystycznych VMS Eve będzie wynosić Apeirona na wysokość około 13,7 km, po czym go uwolni. Kosmoplan uruchomi własny silnik rakietowy i skieruje się w przestrzeń suborbitalną. Pojazd jest przeznaczony dla sześciu pasażerów i dwóch pilotów. Zgodnie z planem firmy pasażerowie będą mogli przez kilka minut przebywać w stanie nieważkości, zobaczyć krzywiznę Ziemi i wrócić na pas startowy Spaceport America.

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Flota klasy Delta

Virgin Galactic oświadczyła, że kosmoplany nowej generacji są zaprojektowane do wykonywania dwóch lotów tygodniowo i mają zasób przekraczający 500 misji dla każdego pojazdu. Firma buduje również drugi kosmoplan klasy Delta, który zgodnie z jej planem ma rozpocząć działalność w połowie 2027 roku.

Virgin Galactic wcześniej eksploatowała kosmoplan VSS Unity: od czerwca 2023 roku do czerwca 2024 roku wykonał on siedem komercyjnych misji suborbitalnych. Według firmy na loty oczekuje niemal 700 posiadaczy biletów. Ostatnia pula miejsc w cenie 750 tys. dolarów za jedno miejsce została całkowicie wyprzedana. Według LATTE Luxury News Virgin Galactic planuje sprzedawać kolejną pulę biletów za 850 tys. dolarów za miejsce.

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