Американская компания Virgin Galactic впервые перевезла свой суборбитальный космоплан Delta-класса Apeiron самолётом-носителем VMS Eve с производственной площадки в городе Меса, штат Аризона, на космодром Spaceport America в штате Нью-Мексико, сообщает Space.com. Во время первого полёта Apeiron был закреплён под крыльями самолёта-носителя.

Подготовка к коммерческим полётам

На Spaceport America космоплан должен пройти серию проверок и испытаний. Virgin Galactic планирует начать коммерческую эксплуатацию Apeiron весной 2027 года.

Во время туристических полётов VMS Eve будет поднимать Apeiron на высоту около 13,7 км, после чего отпускать его. Космоплан запустит собственный ракетный двигатель и направится в суборбитальное пространство. Аппарат рассчитан на шестерых пассажиров и двух пилотов. По плану компании пассажиры смогут несколько минут находиться в невесомости, увидеть кривизну Земли и вернуться на взлётно-посадочную полосу Spaceport America.

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Флот Delta-класса

В Virgin Galactic заявили, что космопланы нового поколения рассчитаны на два полёта в неделю и ресурс свыше 500 миссий для каждого аппарата. Компания также строит второй космоплан Delta-класса, который, согласно её плану, должен начать работу в середине 2027 года.

Ранее Virgin Galactic эксплуатировала космоплан VSS Unity: с июня 2023 года по июнь 2024 года он выполнил семь коммерческих суборбитальных миссий. По данным компании, полётов ожидают почти 700 владельцев билетов. Последняя партия мест по цене 750 тысяч долларов за одно место была полностью распродана. По данным LATTE Luxury News, следующую партию билетов Virgin Galactic планирует продавать по 850 тысяч долларов за место.

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