Hyundai Motor Group испытала роботов для парковки автомобилей в жилом комплексе Hillstate The Wave City в Сихыне, Южная Корея. Как сообщает Korea Herald, это первый в стране проект, в рамках которого таких роботов применили на более чем 50 парковочных местах в реальном жилом комплексе.

Перемещение автомобилей без водителя

Пилотный проект реализовал консорциум Hyundai Motor, Hyundai WIA и Hyundai Engineering & Construction. Роботы могут перемещать и переставлять автомобили на парковке без вмешательства человека.

Жители комплекса могут через настенные панели в своих квартирах подать запрос на перемещение машины, в частности в определенную зону выдачи. Роботы также способны поднимать и переставлять автомобили, припаркованные в два ряда, что должно помочь уменьшить скопление машин.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Управление до 200 роботами

Hyundai Motor Group интегрировала роботов с умной инфраструктурой жилых комплексов и разработала систему управления парковкой, которая может одновременно контролировать до 200 роботов. Группа планирует расширять применение технологии на транспортные узлы, коммерческие объекты и общественные учреждения, а также изучает регуляторные изменения для ее более широкого внедрения.

Вице-президент подразделения будущей стратегии Hyundai Motor Чон Хо Гын заявил, что проект демонстрирует возможности парковочных роботов и является шагом к использованию робототехники и технологий мобильности в реальной городской среде.

Читай нас в