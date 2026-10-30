Hyundai Motor Group przetestowała roboty do parkowania samochodów w kompleksie mieszkaniowym Hillstate The Wave City w Siheung w Korei Południowej. Jak informuje Korea Herald, jest to pierwszy w kraju projekt, w ramach którego takie roboty zastosowano na ponad 50 miejscach parkingowych w rzeczywistym kompleksie mieszkaniowym.

Przemieszczanie aut bez kierowcy

Projekt pilotażowy zrealizowało konsorcjum Hyundai Motor, Hyundai WIA i Hyundai Engineering & Construction. Roboty mogą przemieszczać i przestawiać samochody na parkingu bez ingerencji człowieka.

Mieszkańcy kompleksu mogą za pomocą paneli ściennych w swoich mieszkaniach złożyć wniosek o przemieszczenie samochodu, w tym do wyznaczonej strefy odbioru. Roboty potrafią także podnosić i przestawiać samochody zaparkowane w dwóch rzędach, co ma pomóc zmniejszyć nagromadzenie pojazdów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zarządzanie do 200 robotami

Hyundai Motor Group zintegrowała roboty z inteligentną infrastrukturą kompleksów mieszkaniowych i opracowała system zarządzania parkingiem, który może jednocześnie kontrolować do 200 robotów. Grupa planuje rozszerzyć wykorzystanie technologii na węzły transportowe, obiekty komercyjne i instytucje publiczne, a także analizuje zmiany regulacyjne na potrzeby jej szerszego wdrożenia.

Wiceprezes działu strategii przyszłości Hyundai Motor, Jeong Ho-geun, oświadczył, że projekt pokazuje możliwości robotów parkingowych i jest krokiem w kierunku wykorzystania robotyki oraz technologii mobilności w rzeczywistym środowisku miejskim.

Czytaj nas na