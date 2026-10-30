Hyundai Motor Group在韩国始兴市的Hillstate The Wave City住宅小区测试了汽车停车机器人。据《韩国先驱报》报道，这是该国首个在真实住宅小区超过50个停车位部署此类机器人的项目。

无需驾驶员移动车辆

该试点项目由Hyundai Motor、Hyundai WIA和Hyundai Engineering & Construction组成的财团实施。机器人能够在无需人工干预的情况下在停车场移动车辆并调整其位置。

小区居民可以通过公寓内的墙面面板请求移动车辆，包括移至指定的取车区域。机器人还能够抬起并重新安置双排停放的车辆，这将有助于减少车辆聚集。

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可管理多达200台机器人

Hyundai Motor Group将机器人与住宅小区的智能基础设施整合，并开发了一套可同时控制多达200台机器人的停车管理系统。该集团计划将这项技术的应用扩展至交通枢纽、商业设施和公共机构，并研究监管变化，以实现更广泛的部署。

Hyundai Motor未来战略部门副总裁郑浩根表示，该项目展示了停车机器人的能力，是在真实城市环境中应用机器人技术和移动出行技术的一步。

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