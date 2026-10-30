Hyundai випробував роботів для паркування у житловому комплексі — Korea Herald

Hyundai Motor Group випробував роботів для паркування автомобілів у житловому комплексі Hillstate The Wave City у Сіхині, Південна Корея. Як повідомляє Korea Herald, це перший у країні проєкт, у межах якого таких роботів застосували на понад 50 паркувальних місцях у реальному житловому комплексі.

Переміщення авто без водія

Пілотний проєкт реалізував консорціум Hyundai Motor, Hyundai WIA та Hyundai Engineering & Construction. Роботи можуть переміщувати й переставляти автомобілі на паркінгу без втручання людини.

Мешканці комплексу можуть через настінні панелі у своїх квартирах подати запит на переміщення машини, зокрема до визначеної зони видачі. Роботи також здатні підіймати та переставляти автомобілі, припарковані у два ряди, що має допомогти зменшити скупчення машин.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Керування до 200 роботами

Hyundai Motor Group інтегрувала роботів зі смартінфраструктурою житлових комплексів і розробила систему керування паркуванням, яка може одночасно контролювати до 200 роботів. Група планує розширювати застосування технології на транспортні вузли, комерційні об’єкти та громадські установи, а також вивчає регуляторні зміни для її ширшого впровадження.

Віцепрезидент підрозділу майбутньої стратегії Hyundai Motor Чон Хо Гин заявив, що проєкт демонструє можливості паркувальних роботів і є кроком до використання робототехніки та мобільних технологій у реальному міському середовищі.

Читай нас у